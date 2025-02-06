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Стив Керр об обмене Эндрю Уиггинса: «У него только что родился сын. Мы не взяли бы титул в 22 году без него»

Стив Керр прокомментировал уход форварда Эндрю Уиггинса.

Баскетболист перейдет в «Майами» в рамках обмена Джимми Батлера.

«У него только что родился сын на прошлой неделе. Девочки ходят здесь в школу. Один из любимых игроков, которых я тренировал. Замечательный человек.

Мы не смогли бы взять титул в 22 году без него. Мне будет очень его не хватать.

И других парней тоже. Кайл Андерсон – один из самых ярко выраженных профессионалов, с которыми я работал. То же самое относится к Деннису Шредеру.

Карьера Линди Уотерса только начинается, замечательный молодой человек. Все это тяжело, но это бизнес. Все это понимают. Осталось только попрощаться и двигаться дальше», – заключил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Стива Керра, соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoКайл Андерсон
logoЛинди Уотерс
logoДеннис Шредер
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