Бросок Дариуса Гарлэнда с логотипа под сирену принес «Кливленду» победу над «Детройтом»

Дариус Гарлэнд решил исход встречи с «Пистонс».

«Кливленд » обыграл «Детройт » в гостях со счетом 118:115.

Решающим стал бросок разыгрывающего Дариуса Гарлэнда под сирену с центрального логотипа.

На счету защитника 25 очков и 5 передач (8 из 18 с игры, 4 из 7 из-за дуги).

Форвард Эван Мобли добавил 30 очков, 9 подборов, 7 передач и 4 блок-шота (10 из 16 с игры, 4 из 5 трехочковых).

Со стороны соперника выделился разыгрывающий Кейд Каннингем . В его активе 38 очков, 9 передач и 4 перехвата.