Бросок Дариуса Гарлэнда с логотипа под сирену принес «Кливленду» победу над «Детройтом»
Дариус Гарлэнд решил исход встречи с «Пистонс».
«Кливленд» обыграл «Детройт» в гостях со счетом 118:115.
Решающим стал бросок разыгрывающего Дариуса Гарлэнда под сирену с центрального логотипа.
На счету защитника 25 очков и 5 передач (8 из 18 с игры, 4 из 7 из-за дуги).
Форвард Эван Мобли добавил 30 очков, 9 подборов, 7 передач и 4 блок-шота (10 из 16 с игры, 4 из 5 трехочковых).
Со стороны соперника выделился разыгрывающий Кейд Каннингем. В его активе 38 очков, 9 передач и 4 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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