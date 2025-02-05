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Стивен Эй Смит может стать кандидатом на пост президента США в 2028 году

Стивен Эй Смит, возможно, будет баллотироваться на пост президента в 2028 году.

Ведущий и исполнительный продюсер шоу First Take на канале ESPN Стивен Эй Смит, возможно, будет баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

Смит оказался вероятным кандидатом на пост президента по результатам опроса потенциальных кандидатов от Демократической партии, проведенном бывшим социологом Дональда Трампа Джоном Маклафлином.

В СМИ появились сообщения о том, что Смит может попытаться баллотироваться на пост президента. Он сам публично упоминал об этом пару раз, поэтому, как сообщается, его включили в опросы, где он получил некоторую поддержку.

«Сомневаюсь, что когда-нибудь буду баллотироваться. Это не для меня. У меня довольно хорошая жизнь, и я не хочу ее портить, ввязываясь в политику.

Но я должен вам кое-что сказать: Демократическая партия выглядит настолько жалко после этих выборов, что я, возможно, подумаю о том, чтобы баллотироваться. Возможно, я когда-нибудь изменю свое мнение. Сомневаюсь. Но, возможно, я изменю его. Потому что много ли нужно, чтобы всех победить? И Трамп не сможет больше баллотироваться. С ним покончено», — говорил Смит в своем шоу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
logoСтивен Эй Смит
Политика
logoДональд Трамп
logoНБА
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