Стивен Эй Смит: «Нельзя показывать болельщикам средний палец. Вот что игроки НБА сделали с Матчем всех звезд. Это издевательство»
Стивен Эй Смит жестко высказался о Матче всех звезд НБА.
«Мы знаем, что игроки НБА – лучшие баскетболисты на планете. Их мастерство и атлетичность не имеют себе равных. Мы это понимаем. Почему WNBA так ценится? Не только благодаря тому, как они выступают и доказывают, что тоже умеют играть. Главная причина в том, что им не плевать!
Нельзя смотреть на болельщиков и показывать им средний палец. Вот что игроки НБА сделали с Матчем всех звезд. Это издевательство», – заявил ведущий ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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