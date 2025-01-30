Стивен Эй Смит: «Нельзя показывать болельщикам средний палец. Вот что игроки НБА сделали с Матчем всех звезд. Это издевательство»

Стивен Эй Смит жестко высказался о Матче всех звезд НБА.

«Мы знаем, что игроки НБА – лучшие баскетболисты на планете. Их мастерство и атлетичность не имеют себе равных. Мы это понимаем. Почему WNBA так ценится? Не только благодаря тому, как они выступают и доказывают, что тоже умеют играть. Главная причина в том, что им не плевать!

Нельзя смотреть на болельщиков и показывать им средний палец. Вот что игроки НБА сделали с Матчем всех звезд. Это издевательство», – заявил ведущий ESPN.