Ламело Болл может пропустить матч против «Майами» из-за ушиба копчика

Ламело Болл получил ушиб копчика.

Участие звездного разыгрывающего «Шарлотт » в сегодняшнем домашнем матче против «Майами » находится под вопросом из-за ушиба копчика.

Вчера Болл обновил личный рекорд по 3-очковым (9 из 14) и набрал 34 очка в матче с «Хоукс» (120:125). За 29 минут Болл также записал на свой счет 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 потерях.

Также встречу могут пропустить Коди Мартин (скованность спинных мышц) и Сет Карри (боли в левом колене).