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Ламело Болл может пропустить матч против «Майами» из-за ушиба копчика

Ламело Болл получил ушиб копчика.

Участие звездного разыгрывающего «Шарлотт» в сегодняшнем домашнем матче против «Майами» находится под вопросом из-за ушиба копчика.

Вчера Болл обновил личный рекорд по 3-очковым (9 из 14) и набрал 34 очка в матче с «Хоукс» (120:125). За 29 минут Болл также записал на свой счет 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 потерях.

Также встречу могут пропустить Коди Мартин (скованность спинных мышц) и Сет Карри (боли в левом колене).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Charlotte Observer
травмы
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