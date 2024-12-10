«Шарлотт» готов обменять Коди Мартина
«Хорнетс» открыты для обмена Коди Мартина.
29-летний форвард зарабатывает 8,1 млн долларов в этом сезоне и связан контрактом до конца сезона-2025/26.
Мартин в среднем набирает 8,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи за матч в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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