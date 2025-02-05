Игроки «Майами» будут рады возвращению Джимми Батлера, если обмен не состоится

«Майами» готов принять Джимми Батлера обратно в команду.

Об этом рассказал один из игроков «Хит», имя которого не называется.

«Один партнер Джимми Батлера по команде в личной беседе сказал мне, что команда с радостью примет Батлера, который вернется на пике своей игры», – пишет журналист The South Florida Sun-Sentinel Айра Уиндерман.