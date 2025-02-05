Игроки «Майами» будут рады возвращению Джимми Батлера, если обмен не состоится
«Майами» готов принять Джимми Батлера обратно в команду.
Об этом рассказал один из игроков «Хит», имя которого не называется.
«Один партнер Джимми Батлера по команде в личной беседе сказал мне, что команда с радостью примет Батлера, который вернется на пике своей игры», – пишет журналист The South Florida Sun-Sentinel Айра Уиндерман.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The South Florida Sun-Sentinel
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