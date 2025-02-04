Брайан Уиндхорст: «У Джимми Батлера было уже несколько вариантов перехода в разные клубы, но он нацелен на «Финикс»
Брайан Уиндхорст описал ситуацию с Джимми Батлером.
Форвард запросил обмен из «Майами», после чего столкнулся с организацией в продолжительном конфликте.
«Джимми Батлер изо всех сил пытается продавить переход в «Санз». У него было уже несколько вариантов перехода в разные клубы, включая «Уорриорз», готовых подписать с ним продление. Но он настаивает на «Финиксе».
Если не произойдет прорыва в переговорах, в среду «Майами» вернется к другим вариантам, включая возобновление обсуждения с «Голден Стэйт», – прокомментировал процесс инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru
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