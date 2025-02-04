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  • Брайан Уиндхорст о «Голден Стэйт»: «Джо Лэйкоб требует изменений. Раздевалка напряжена, никто не знает, кого обменяют»
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Брайан Уиндхорст о «Голден Стэйт»: «Джо Лэйкоб требует изменений. Раздевалка напряжена, никто не знает, кого обменяют»

Брайан Уиндхорст описал положение «Уорриорз».

«Пару недель назад Стеф Карри заявлял, что команде нельзя отчаиваться. Но именно так клуб действует сейчас. Владелец команды Джо Лэйкоб требует изменений, и они прочесывают лигу в поисках большой сделки. Они интересовались Леброном Джеймсом уже давно, теперь обратили внимание на Кевина Дюрэнта и Джимми Батлера. Спрашивают о любом баскетболисте, с которым связаны какие-либо возможности.

Дрэймонд Грин признался, что раздевалка команды напряжена. Они не знают, кто будет обменян. Очень важные 48 часов для «Голден Стэйт», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru
Брайан Уиндхорст
Джо Лэйкоб
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoКевин Дюрэнт
logoДжимми Батлер
logoЛеброн Джеймс
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