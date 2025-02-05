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Леброн Джеймс о переходе Дончича: «Не мог поверить до конца, пока сам не увидел Луку вживую»

Леброн Джеймс впервые публично прокомментировал переход Луки Дончича в «Лейкерс».

«Я все еще не мог до конца поверить в это, пока сам не увидел Луку вживую сегодня и не посмотрел видео с разминки «Далласа», а там был Эй Ди. Вот тогда меня наконец осенило, типа: «Вот же черт, все это реально».

«Лейкерс» нашли мне замену на будущее? А что такого? Если бы у меня были какие-то опасения по этому поводу, я бы отказался от пункта о запрете обмена в контракте и покинул команду. Но я здесь. Я здесь. Я предан этой организации.

Как лидер команды, как один из капитанов команды, я должен сделать все возможное, чтобы адаптация новых ребят прошла как можно более гладко», – заявил лидер «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoЛейкерс
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logoЛеброн Джеймс
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