Леброн Джеймс о переходе Дончича: «Не мог поверить до конца, пока сам не увидел Луку вживую»

Леброн Джеймс впервые публично прокомментировал переход Луки Дончича в «Лейкерс».

«Я все еще не мог до конца поверить в это, пока сам не увидел Луку вживую сегодня и не посмотрел видео с разминки «Далласа», а там был Эй Ди. Вот тогда меня наконец осенило, типа: «Вот же черт, все это реально».

«Лейкерс » нашли мне замену на будущее? А что такого? Если бы у меня были какие-то опасения по этому поводу, я бы отказался от пункта о запрете обмена в контракте и покинул команду. Но я здесь. Я здесь. Я предан этой организации.

Как лидер команды, как один из капитанов команды, я должен сделать все возможное, чтобы адаптация новых ребят прошла как можно более гладко», – заявил лидер «озерников».