Де’Аарон Фокс впервые предстал в форме «Сан-Антонио»

Де’Аарон Фокс попозировал в форме «Сперс».

В понедельник экс-игрок «Кингз» прибыл в Сан-Антонио и провел первую фотосессию в форме техасской команды. Он будет выступать под 4-м номером.

Фокс стал игроком «Сан-Антонио » в результате трехстороннего обмена.