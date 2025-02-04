Де’Аарон Фокс впервые предстал в форме «Сан-Антонио»
Де’Аарон Фокс попозировал в форме «Сперс».
В понедельник экс-игрок «Кингз» прибыл в Сан-Антонио и провел первую фотосессию в форме техасской команды. Он будет выступать под 4-м номером.
Фокс стал игроком «Сан-Антонио» в результате трехстороннего обмена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
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