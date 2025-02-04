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«Финикс» всерьез рассматривает варианты обмена Дюрэнта перед дедлайном (Крис Мэнникс)

Кевин Дюрэнт тоже может сменить команду перед дедлайном.

По информации инсайдера Криса Мэнникса, «Финикс» всерьез рассматривает варианты обмена звездного форварда.

«Санз» ищут различные возможности усиления на фоне сложных переговоров с «Хит» по Джимми Батлеру.

Одной из заинтересованных в Дюрэнте команд является «Голден Стэйт». 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Мэнникса
logoКевин Дюрэнт
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoГолден Стэйт
возможные переходы
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