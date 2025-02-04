«Финикс» всерьез рассматривает варианты обмена Дюрэнта перед дедлайном (Крис Мэнникс)

Кевин Дюрэнт тоже может сменить команду перед дедлайном.

По информации инсайдера Криса Мэнникса, «Финикс » всерьез рассматривает варианты обмена звездного форварда. «Санз» ищут различные возможности усиления на фоне сложных переговоров с «Хит» по Джимми Батлеру . Одной из заинтересованных в Дюрэнте команд является «Голден Стэйт ».