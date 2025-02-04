Джерри Энгельманн: «Нико Харрисон не понимал, кто из его сотрудников действительно разбирался в баскетболе»
Джерри Энгельманн рассказал о сотрудничестве с Нико Харрисоном.
Баскетбольный аналитик, работавший в «Санз» и «Мэверикс», поделился мнением о генменеджере «Далласа».
«Я отработал с Нико Харрисоном примерно год – его первый на должности главы фронт-офиса клуба НБА.
За это время я понял, что Нико плохо понимал, кто из его сотрудников действительно разбирался в баскетболе. Ему не приходило в голову, что некоторые просто повторяют его слова, чтобы польстить и получить повышение.
Эта сделка (по обмену Луки Дончича) является кульминацией всего этого процесса. Его критики давно ушли, а подпевалы заняли руководящие должности. Его помощники были не способны раскритиковать эту исторически ужасную задумку», – заключил аналитик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Div B
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