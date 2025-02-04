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Джерри Энгельманн: «Нико Харрисон не понимал, кто из его сотрудников действительно разбирался в баскетболе»

Джерри Энгельманн рассказал о сотрудничестве с Нико Харрисоном.

Баскетбольный аналитик, работавший в «Санз» и «Мэверикс», поделился мнением о генменеджере «Далласа».

«Я отработал с Нико Харрисоном примерно год – его первый на должности главы фронт-офиса клуба НБА.

За это время я понял, что Нико плохо понимал, кто из его сотрудников действительно разбирался в баскетболе. Ему не приходило в голову, что некоторые просто повторяют его слова, чтобы польстить и получить повышение.

Эта сделка (по обмену Луки Дончича) является кульминацией всего этого процесса. Его критики давно ушли, а подпевалы заняли руководящие должности. Его помощники были не способны раскритиковать эту исторически ужасную задумку», – заключил аналитик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Div B
logoФиникс
Нико Харрисон
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoНБА
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