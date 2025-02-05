Лука Дончич предстал на матче «Клипперс» – «Лейкерс» в качестве игрока гостей

Лука Дончич впервые предстал на арене в качестве игрока «Лейкерс».

Звездный новобранец «озерников» посетил матч против «Клипперс», но пока что словенец не выходит на площадку.

Перебравшийся в «Лейкерс » из «Мэверикс» во вторник был представлен в качестве игрока калифорнийского клуба. Дебют за новую команду может состояться уже в субботу.