Лука Дончич предстал на матче «Клипперс» – «Лейкерс» в качестве игрока гостей
Лука Дончич впервые предстал на арене в качестве игрока «Лейкерс».
Звездный новобранец «озерников» посетил матч против «Клипперс», но пока что словенец не выходит на площадку.
Перебравшийся в «Лейкерс» из «Мэверикс» во вторник был представлен в качестве игрока калифорнийского клуба. Дебют за новую команду может состояться уже в субботу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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