«Просто пытаюсь помочь команде». Энтони Дэвис прокомментировал отказ от торгового бонуса

Энтони Дэвис помог «Далласу» упасть ниже налогового порога.

Центровой отказался от торгового бонуса в 15% (6 миллионов), что помогло «Мэверикс» с их платежкой.

«Просто пытаюсь помочь команде. Всегда хочется, чтобы она становилась лучше, а потеря такого фундаментального элемента как Лука – это очень серьезно. Так что пытаюсь внести свой вклад и помочь Нико и организации продолжать развитие команды», – рассказал Дэвис .

Дэвис перешел в «Даллас» в обмен на разыгрывающего Луку Дончича в громкой трехсторонней сделке.