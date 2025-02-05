«Просто пытаюсь помочь команде». Энтони Дэвис прокомментировал отказ от торгового бонуса
Энтони Дэвис помог «Далласу» упасть ниже налогового порога.
Центровой отказался от торгового бонуса в 15% (6 миллионов), что помогло «Мэверикс» с их платежкой.
«Просто пытаюсь помочь команде. Всегда хочется, чтобы она становилась лучше, а потеря такого фундаментального элемента как Лука – это очень серьезно. Так что пытаюсь внести свой вклад и помочь Нико и организации продолжать развитие команды», – рассказал Дэвис.
Дэвис перешел в «Даллас» в обмен на разыгрывающего Луку Дончича в громкой трехсторонней сделке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Бонтемпса
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