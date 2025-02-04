Лука Дончич об обмене: «Было тяжело. Первые 48 часов показались длиной в месяц»
Лука Дончич прокомментировал переход в «Лейкерс» на пресс-конференции.
«Я уже засыпал, когда узнал. Пришлось проверить, что это не 1 апреля.
Честно говоря, сначала было тяжело. Первый день был действительно сложным. Первые 48 часов показались длиной в месяц. Эмоционально тяжело. Но теперь стало гораздо лучше. Рад приехать сюда, рад этой возможности. Это «Лейкерс», один из лучших клубов в истории, я уже воодушевлен», – признался словенский разыгрывающий.
Лука Дончич перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в результате трехстороннего обмена с участием центрового Энтони Дэвиса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Lakers Nation
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем