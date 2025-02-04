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Лука Дончич об обмене: «Было тяжело. Первые 48 часов показались длиной в месяц»

Лука Дончич прокомментировал переход в «Лейкерс» на пресс-конференции.

«Я уже засыпал, когда узнал. Пришлось проверить, что это не 1 апреля.

Честно говоря, сначала было тяжело. Первый день был действительно сложным. Первые 48 часов показались длиной в месяц. Эмоционально тяжело. Но теперь стало гораздо лучше. Рад приехать сюда, рад этой возможности. Это «Лейкерс», один из лучших клубов в истории, я уже воодушевлен», – признался словенский разыгрывающий.

Лука Дончич перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в результате трехстороннего обмена с участием центрового Энтони Дэвиса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Lakers Nation
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
logoЭнтони Дэвис
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