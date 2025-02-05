Лука Дончич и его агент подтвердили существовавшее до обмена однозначное намерение подписать продление контракта с «Мэверикс»
Лука Дончич не рассматривал других вариантов продолжения карьеры.
В числе факторов, повлиявших на решение «Далласа», упоминалась неопределенность с максимальным продлением контракта словенского баскетболиста.
Лука Дончич ответил на вопрос, давал ли он повод сомневаться в своей позиции, во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе. «Нет. Очень простой ответ», – улыбнулся он.
Агент баскетболиста Билл Даффи подтвердил эту позицию репортеру Брэду Таунсенду: «Никаких сигналов. Мы собирались провести разговор о продлении в конце этого сезона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Таунсенда
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