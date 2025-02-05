Лука Дончич и его агент подтвердили существовавшее до обмена однозначное намерение подписать продление контракта с «Мэверикс»

Лука Дончич не рассматривал других вариантов продолжения карьеры.

В числе факторов, повлиявших на решение «Далласа », упоминалась неопределенность с максимальным продлением контракта словенского баскетболиста.

Лука Дончич ответил на вопрос, давал ли он повод сомневаться в своей позиции, во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе. «Нет. Очень простой ответ», – улыбнулся он.

Агент баскетболиста Билл Даффи подтвердил эту позицию репортеру Брэду Таунсенду: «Никаких сигналов. Мы собирались провести разговор о продлении в конце этого сезона».