Маркифф Моррис о Луке Дончиче: «Он набирает 30+15+10 в НБА, я не понимаю, что значит «не в форме»
Маркифф Моррис прокомментировал претензии к Луке Дончичу.
Моррис был партнером словенского разыгрывающего в «Далласе» и перешел вместе с ним в «Лейкерс» в рамках трехстороннего обмена.
«Он отличный парень. С ним никаких проблем. У него скромные потребности. Один из тех, кто может играть с любой травмой, если способен выйти на площадку.
Слышал, что он «не в форме». Если ты выходишь на паркет в НБА и набираешь 30+15+10, и это так называется, то я не знаю, что такое «форма». Вы все сами увидите очень скоро и сможете прокомментировать его «форму», – улыбнулся форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
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