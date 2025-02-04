Репортер Тим Като: «Нико Харрисон не собирался оставаться на позиции генменеджера в длительной перспективе»

Нико Харрисон стал инциатором сделки по обмену Луки Дончича.

Проведенный трансфер, по результатам которого «Даллас » получил Энтони Дэвиса и 1 драфт-пик первого раунда, вызвал вопросы и возмущение у многих лиц, связанных с НБА , включая менеджеров, экспертов и журналистов.

«За несколько месяцев до произошедшего обмена бытовало мнение, которое мне высказывали многие команды и источники в лиге, что у Харрисона нет желания оставаться на позиции генменеджера клуба в длительной перспективе», – сообщил репортер Тим Като.