Репортер Тим Като: «Нико Харрисон не собирался оставаться на позиции генменеджера в длительной перспективе»
Нико Харрисон стал инциатором сделки по обмену Луки Дончича.
Проведенный трансфер, по результатам которого «Даллас» получил Энтони Дэвиса и 1 драфт-пик первого раунда, вызвал вопросы и возмущение у многих лиц, связанных с НБА, включая менеджеров, экспертов и журналистов.
«За несколько месяцев до произошедшего обмена бытовало мнение, которое мне высказывали многие команды и источники в лиге, что у Харрисона нет желания оставаться на позиции генменеджера клуба в длительной перспективе», – сообщил репортер Тим Като.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DLLS Sports
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