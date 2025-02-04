Роб Пелинка: «Постараемся подобрать состав под философию Джей Джей Редика. Но рынок «больших» очень скуден»

Роб Пелинка очертил ближайшие планы «Лейкерс».

Клуб лишился ключевого игрока передней линии в лице центрового Энтони Дэвиса и теперь столкнулся с проблемой разбалансированного состава.

«Мы знаем, что нам предстоит много работы над составом. Мы подберем ростер, который подойдет под философию баскетбола Джей Джей Редика.

Знаем, что нам очень нужен «большой». Но рынок обменов в этом плане очень скуден», – признался генменеджер «Лейкерс ».

Пелинка также сообщил, что Лука Дончич сыграет 5 на 5 завтра и после оценки состояния продолжит планомерную работу по возвращению на паркет. Разыгрывающий может дебютировать очень скоро.