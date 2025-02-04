«Лейкерс» интересуются Якобом Пелтлем, «Торонто» просит драфт-пик 1-го раунда
«Лейкерс» пытаются решить вопрос отсутствия передней линии.
Клуб обменял звездного центрового Энтони Дэвиса в «Даллас» на разыгрывающего Луку Дончича.
Одной из текущих целей организации стал 29-летний центровой «Торонто» Якоб Пелтль (213 см).
«Рэпторс» не торопятся с обменом своего «большого», на которого рассчитывают на этапе перестройки состава.
«Лейкерс» знают, что будет очень тяжело, но не невозможно, заполучить его», – пояснил шансы близкий к ситуации источник.
Основой запросов «Торонто» к претендентам на баскетболиста является драфт-пик 1-го раунда. У «Лейкерс» остался 1 выбор в 2031 году, который они берегли до последнего времени.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet
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