«Лейкерс» интересуются Якобом Пелтлем, «Торонто» просит драфт-пик 1-го раунда

«Лейкерс» пытаются решить вопрос отсутствия передней линии.

Клуб обменял звездного центрового Энтони Дэвиса в «Даллас» на разыгрывающего Луку Дончича .

Одной из текущих целей организации стал 29-летний центровой «Торонто » Якоб Пелтль (213 см).

«Рэпторс» не торопятся с обменом своего «большого», на которого рассчитывают на этапе перестройки состава.

«Лейкерс» знают, что будет очень тяжело, но не невозможно, заполучить его», – пояснил шансы близкий к ситуации источник.

Основой запросов «Торонто» к претендентам на баскетболиста является драфт-пик 1-го раунда. У «Лейкерс » остался 1 выбор в 2031 году, который они берегли до последнего времени.