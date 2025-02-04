Боб Вулгарис о переходе Луки Дончича: «Этот обмен запомнится как худший в истории спорта»

Боб Вулгарис прокомментировал сделку «Далласа» с «Лейкерс».

«Мэверикс» отказались от своей суперзвезды Луки Дончича .

Бывший директор по развитию «Далласа» Боб Вулгарис высказался насчет решения организации.

«Это запомнится как одна из (возможно, самая) худших сделок в истории спорта. Вы обменяли Топ-3 игрока на пике карьеры и получили взамен 1 драфт-пик первого раунда и скоро 32-летнего Энтони Дэвиса . Использование своего драфт-пика 2-го раунда в сделке – это просто вишенка на торте.

«Нетс» выбили 4 пика 1-го без защиты плюс обмен пиками, Кэма Джонсона и Микэла Бриджеса , которого обменяли на 5 пиков 1-го и обмен пиками. Это они получили за Кей Ди, которому было 34 года на момент сделки.

У «Мэвс» была Топ-3 защита в прошлом сезоне после сделок в дедлайн, после чего они уступили в финале одной из лучших атакующих команд в истории НБА.

Если вы думаете, что защита берет титулы, собираетесь иметь 3 центровых в ростере, использовать Дэвиса на 4-ке, заставляя Вашингтона обороняться на 3-ке, Клэя на 2-ке и Кайри на позиции разыгрывающего, удачи.

У «Мэвс» в составе теперь только один игрок, который сам может создать бросок себе или другим, и это Кайри, которому скоро 33.

Последнее, что хочу добавить, Деннис Линдсей – великолепный баскетбольный аналитик – был в команде в прошлом году и уехал в «Детройт» в этом. Делайте выводы сами», – заключил Вулгарис.