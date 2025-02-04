«Непостижимо». Руководители клубов НБА недовольны тем, что «Мэверикс» обсуждали обмен Дончича только с «Лейкерс»

Руководители клубов НБА недовольны действиями офиса «Мэверикс» в обмене Дончича.

Полученная «Далласом » от «Лейкерс » компенсация за суперзвезду лиги вызвала вопросы у управленцев.

«Компенсация – отстой. Их работа заключается в том, чтобы получить максимальную отдачу», – сказал руководитель команды Западной конференции.

Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Тим Макмэн сообщают, что менеджеры конкурирующих клубов испытывают «ярость и ревность» из-за того, что «Лейкерс» были единственной командой, которой было предложено поучаствовать в переговорах.

Один из них назвал решение техасцев «непостижимым», а другой заявил, что «шокирован».

Взамен 25-летнего Дончича «Мэверикс» получили Энтони Дэвиса , Макса Кристи и выбор в первом раунде драфта 2029 от «Лейкерс».