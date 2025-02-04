«Непостижимо». Руководители клубов НБА недовольны тем, что «Мэверикс» обсуждали обмен Дончича только с «Лейкерс»
Руководители клубов НБА недовольны действиями офиса «Мэверикс» в обмене Дончича.
Полученная «Далласом» от «Лейкерс» компенсация за суперзвезду лиги вызвала вопросы у управленцев.
«Компенсация – отстой. Их работа заключается в том, чтобы получить максимальную отдачу», – сказал руководитель команды Западной конференции.
Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Тим Макмэн сообщают, что менеджеры конкурирующих клубов испытывают «ярость и ревность» из-за того, что «Лейкерс» были единственной командой, которой было предложено поучаствовать в переговорах.
Один из них назвал решение техасцев «непостижимым», а другой заявил, что «шокирован».
Взамен 25-летнего Дончича «Мэверикс» получили Энтони Дэвиса, Макса Кристи и выбор в первом раунде драфта 2029 от «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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