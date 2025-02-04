Чендлер Парсонс: «Сейчас все пытаются сыграть по-крупному. На месте генменеджеров я бы позвонил в «Денвер» и поинтересовался Йокичем»

Чендлер Парсонс описал настроение в лиге.

Обмен звездного разыгрывающего Луки Дончича оказался шоком для НБА .

«Эта ситуация заставила всех насторожиться. Может произойти все, что угодно. На месте генменеджера или работника фронт-офиса я бы набрал «Наггетс», чтобы полушутливо поинтересоваться стоимостью Николы Йокича . Потому что все, похоже, доступны. За исключением Виктора Вембаньямы, не думаю, что что-либо может вытащить его из «Сан-Антонио».

Говорят о потенциальном обмене Леброна Джеймса в «Голден Стэйт ». На мой взгляд, это не имеет смысла. «Уорриорз» не нужно дополнительно стимулировать продажи формы и абонементов. Да и от чего им отказываться в этом обмене? От своего будущего? Для меня эта сделка не складывается. Другое дело – кто-то вроде Янниса .

Думаю, что сейчас все зажмурились и пытаются сыграть по-крупному», – заключил бывший баскетболист.