Чендлер Парсонс: «Сейчас все пытаются сыграть по-крупному. На месте генменеджеров я бы позвонил в «Денвер» и поинтересовался Йокичем»
Обмен звездного разыгрывающего Луки Дончича оказался шоком для НБА.
«Эта ситуация заставила всех насторожиться. Может произойти все, что угодно. На месте генменеджера или работника фронт-офиса я бы набрал «Наггетс», чтобы полушутливо поинтересоваться стоимостью Николы Йокича. Потому что все, похоже, доступны. За исключением Виктора Вембаньямы, не думаю, что что-либо может вытащить его из «Сан-Антонио».
Говорят о потенциальном обмене Леброна Джеймса в «Голден Стэйт». На мой взгляд, это не имеет смысла. «Уорриорз» не нужно дополнительно стимулировать продажи формы и абонементов. Да и от чего им отказываться в этом обмене? От своего будущего? Для меня эта сделка не складывается. Другое дело – кто-то вроде Янниса.
Думаю, что сейчас все зажмурились и пытаются сыграть по-крупному», – заключил бывший баскетболист.
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