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  • Чендлер Парсонс: «Сейчас все пытаются сыграть по-крупному. На месте генменеджеров я бы позвонил в «Денвер» и поинтересовался Йокичем»
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Чендлер Парсонс: «Сейчас все пытаются сыграть по-крупному. На месте генменеджеров я бы позвонил в «Денвер» и поинтересовался Йокичем»

Чендлер Парсонс описал настроение в лиге.

Обмен звездного разыгрывающего Луки Дончича оказался шоком для НБА.

«Эта ситуация заставила всех насторожиться. Может произойти все, что угодно. На месте генменеджера или работника фронт-офиса я бы набрал «Наггетс», чтобы полушутливо поинтересоваться стоимостью Николы Йокича. Потому что все, похоже, доступны. За исключением Виктора Вембаньямы, не думаю, что что-либо может вытащить его из «Сан-Антонио».

Говорят о потенциальном обмене Леброна Джеймса в «Голден Стэйт». На мой взгляд, это не имеет смысла. «Уорриорз» не нужно дополнительно стимулировать продажи формы и абонементов. Да и от чего им отказываться в этом обмене? От своего будущего? Для меня эта сделка не складывается. Другое дело – кто-то вроде Янниса.

Думаю, что сейчас все зажмурились и пытаются сыграть по-крупному», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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