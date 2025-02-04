  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Де’Аарон Фокс должен присоединиться к «Сперс» перед матчем в Атланте. Решение по дебюту еще не принято
0

Де’Аарон Фокс должен присоединиться к «Сперс» перед матчем в Атланте. Решение по дебюту еще не принято

Стала известна дата приезда Де’Аарона Фокса в расположение «Сперс».

Звездный разыгрывающий должен присоединиться к «Сан-Антонио» перед матчем в Атланте, который состоится в среду.

Решение о том, состоится ли во встрече с «Хоукс» дебют Фокса в составе техасской команды, пока не принято.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoДе'Аарон Фокс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Нью-Йорк» победил «Хьюстон», «Мемфис» крупно обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты
183вчера, 06:07
Как я съездил на НБА в Париж
43 февраля, 19:10Трибуна
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, Топ-10 остался без изменений
3 февраля, 18:30
Почему «Даллас» не торговался за Дончича? «Кингз» даже за Фокса получили больше!
1253 февраля, 16:55
Рекомендуем
Главные новости
«Бостон» обменяет Джейдена Спрингера в «Хьюстон»
7 минут назад
УНИКС обновил рекорд клуба – 15 побед подряд
25 минут назад
«Бакс» считают, что Кайл Кузма поможет им играть быстрее
1034 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает ЦСКА, «Зенит» играет с «Енисеем»
29сегодня, 16:11Live
НБА. «Оклахома» примет «Финикс», «Сан-Антонио» сыграет на выезде против «Атланты» и другие матчи
49 минут назад
Сотрудник службы безопасности НБА не узнал Трэвиса Скотта
11сегодня, 16:31Видео
«Вашингтон» попытается обменять Криса Миддлтона
10сегодня, 16:19
Яннис Адетокумбо поддержал приобретение Кайла Кузмы
3сегодня, 15:58
«Лейкерс», «Милуоки» и «Денвер» интересуются Коди Мартином
5сегодня, 15:48
Кеньон Мартин-младший перейдет в «Детройт»
22сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» вел переговоры с «Чикаго» об обмене Зака ​​Лавина
сегодня, 16:15
Алексей Швед: «Это точно не моя оптимальная форма. Дайте еще три матча»
сегодня, 14:30
Марио Хезоня дисквалифицирован Евролигой на 1 игру и оштрафован на 5 000 евро за неуважение к судьям
1сегодня, 12:13
Бывший игрок «Бостона» и сборной Турции Семих Эрден завершил карьеру
сегодня, 11:33
Еврокубок. «Бешикташ» – «Тренто», «Арис» встретится с «Клужем» и другие матчи
сегодня, 11:25
Еврокубок. «Трефл Сопот» проиграл «Гран-Канарии», «Венеция» справилась с «Литкабелисом»
вчера, 20:59
«Пари НН» близок к подписанию разыгрывающего Матица Ребеца
вчера, 19:50
Эйжа Уилсон и Nike анонсировали модель кроссовок A’One
вчера, 17:14Видео
«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном
вчера, 16:30
Нижний Новгород примет «Финал четырех» 24-го розыгрыша Кубка России
вчера, 14:35
Рекомендуем