Де’Аарон Фокс должен присоединиться к «Сперс» перед матчем в Атланте. Решение по дебюту еще не принято
Стала известна дата приезда Де’Аарона Фокса в расположение «Сперс».
Звездный разыгрывающий должен присоединиться к «Сан-Антонио» перед матчем в Атланте, который состоится в среду.
Решение о том, состоится ли во встрече с «Хоукс» дебют Фокса в составе техасской команды, пока не принято.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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