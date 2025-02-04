Де’Аарон Фокс должен присоединиться к «Сперс» перед матчем в Атланте. Решение по дебюту еще не принято

Стала известна дата приезда Де’Аарона Фокса в расположение «Сперс».

Звездный разыгрывающий должен присоединиться к «Сан-Антонио » перед матчем в Атланте, который состоится в среду.

Решение о том, состоится ли во встрече с «Хоукс» дебют Фокса в составе техасской команды, пока не принято.