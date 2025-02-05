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Евролига. «Анадолу Эфес» обыграл «Реал», «Панатинаикос» победил «Фенербахче» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» обыграл испанский «Реал». 1 точный из 2 штрафных бросков Нанна в самом конце матча помог греческому «Панатинаикосу» одержать минимальную победу над турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-8, Монако – 15-9, Париж Франция – 14-9, Панатинаикос Греция – 15-10, Бавария Германия – 15-10, Црвена Звезда Сербия – 15-10, Барселона Испания – 13-11, Реал Испания – 13-12, Милан Италия – 13-12, Партизан Сербия – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 12-13, Жальгирис Литва – 12-13, Виллербан Франция – 11-14, Баскония Испания – 10-14, Виртус Италия – 7-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-18, Альба Германия – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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