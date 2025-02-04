«Мэверикс» не ожидали, что обмен Дончича вызовет такую негативную реакцию и критику
«Даллас» удивлен реакцией на обмен Луки Дончича.
По словам эксперта Уилла Кейна, «Мэверикс» не ожидали, что обмен 25-летнего словенца вызовет столько негативна и критики в адрес клуба.
Марк Кьюбан продал контрольный пакет в «Далласе» в 2023 году семьям Мириам Адельсон и Патрика Дюмона, у которых есть значительные деловые интересы за пределами баскетбола. Кейн отмечает, что новые владельцы предпочитает подход невмешательства, позволяя принимать ключевые решения менеджерам на местах.
Журналист также отверг предположения о том, что техасский клуб может переехать в Лас-Вегас.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Ryen Russillo Podcast
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