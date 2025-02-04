«Потрясающее деловое решение миллиардеров». Дуэйн Уэйд рад переходу Дончича в «Лейкерс»
Дуэйн Уэйд объяснил, почему доволен переходом Луки Дончича в «Лейкерс».
«Это потрясающе с точки зрения бизнес-составляющей игры. Лука был шестым по продажам маек в «Далласе», теперь он претендует на первое место с «Лейкерс». Теперь подумайте о международном рынке. Мы только что подписали новый телевизионный контракт, 25 миллиардов долларов, ребята, телевизионный контракт на 25 миллиардов долларов. Лучший иностранный игрок теперь в Лос-Анджелесе, а это принесет кучу зрители и продажи билетов. Все на свете, Европа, Испания, все они устремятся в Лос-Анджелес.
Я смотрю на это с точки зрения бизнеса. Я думаю, это было потрясающее деловое решение миллиардеров, сказать, что это именно то, чего мы хотим сейчас, это то, что нам нужно как лиге», – считает прославленный игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем