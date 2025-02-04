«Потрясающее деловое решение миллиардеров». Дуэйн Уэйд рад переходу Дончича в «Лейкерс»

Дуэйн Уэйд объяснил, почему доволен переходом Луки Дончича в «Лейкерс».

«Это потрясающе с точки зрения бизнес-составляющей игры. Лука был шестым по продажам маек в «Далласе », теперь он претендует на первое место с «Лейкерс ». Теперь подумайте о международном рынке. Мы только что подписали новый телевизионный контракт, 25 миллиардов долларов, ребята, телевизионный контракт на 25 миллиардов долларов. Лучший иностранный игрок теперь в Лос-Анджелесе, а это принесет кучу зрители и продажи билетов. Все на свете, Европа, Испания, все они устремятся в Лос-Анджелес.

Я смотрю на это с точки зрения бизнеса. Я думаю, это было потрясающее деловое решение миллиардеров, сказать, что это именно то, чего мы хотим сейчас, это то, что нам нужно как лиге», – считает прославленный игрок НБА .