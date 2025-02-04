Док Риверс об обмене Дончича: «Как и все, подумал, что это сгенерировано искусственным интеллектом»

Док Риверс прокомментировал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Как и все, подумал, что это сгенерировано искусственным интеллектом.

Но потом я узнал, что это все же правда. Шокирующая сделка.

Не уверен, что когда-либо видел подобную сделку. В смысле, вообще когда-либо... Две стороны в трейде обычно пытаются каждая сделать свою команду лучше, так они всегда говорят, но чаще всего лишь одна из них оказывается права», – заявил главный тренер «Милуоки ».