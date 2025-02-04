Док Риверс об обмене Дончича: «Как и все, подумал, что это сгенерировано искусственным интеллектом»
Док Риверс прокомментировал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
«Как и все, подумал, что это сгенерировано искусственным интеллектом.
Но потом я узнал, что это все же правда. Шокирующая сделка.
Не уверен, что когда-либо видел подобную сделку. В смысле, вообще когда-либо... Две стороны в трейде обычно пытаются каждая сделать свою команду лучше, так они всегда говорят, но чаще всего лишь одна из них оказывается права», – заявил главный тренер «Милуоки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем