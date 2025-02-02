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Алексей Швед: «Чави Паскуаль – очень сильный психолог, с ним очень легко общаться»

Алексей Швед поделился эмоциями от возвращения в Лигу ВТБ и перехода в «Зенит».

«Классные эмоции. Мы быстро договорились с «Зенитом», буквально за 1-2 дня, поэтому никаких проблем не было. Сыграл уже два матча, оба выиграли, так что я очень рад.

С Чави Паскуалем очень легко общаться. Он очень умный тренер, один из самых сильных в Европе, и очень сильный психолог, поэтому с ним очень легко. Он очень понятно все объясняет, никаких проблем нет, отличная атмосфера в команде, отличные тренировки. Все дружат, хороший коллектив», – сказал защитник «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Время на атаку»
logoАлексей Швед
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Хавьер Паскуаль
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