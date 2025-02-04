Антон Карданахишвили и Иван Пынько перешли из «Самары» в «Уралмаш»
Антон Карданахишвили сменил команду по ходу сезона.
«Уралмаш» объявил о подписании контракта с разыгрывающим (22 года, 192 см).
Карданахишвили начинал сезон в «Самаре», к которой присоединился летом 2024 года. За волжан он также выступал в сезоне-22/23.
В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ россиянин в среднем за игру набирает 10,7 очка, 4,1 передачи, 3,2 подбора и 1,2 перехвата.
Также клуб из Екатеринбурга пополнил экс-защитник «Самары» Иван Пынько (24 года, 193 см). В 30 матчах сезона за волжан он набирал 4,9 очка, 3,6 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Уралмаша»
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