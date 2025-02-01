Антон Карданахишвили забросил решающий трехочковый в матче против «Пармы». «Самара» прервала серию из 11 поражений подряд
Антон Карданахишвили поставил эффектную точку в победном матче против «Пармы».
Разыгрывающий «Самары» забросил сверхдальний трехочковый через руку соперника, увеличив преимущество своей команды до 6 очков за 15 секунд до конца матча.
«Самара» победила «Парму» со счетом 86:78 и прервала серию из 11 поражений подряд. Владислав Коновалов одержал первую победу в качестве главного тренера «Самары».
Карданахишвили завершил встречу с 23 очками и 6 передачами. Михаил Кулагин набрал 32 очка и сделал 7 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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