Девин Букер в 28 лет вышел на 1-е место по набранным очкам за «Финикс»

Девин Букер стал рекордсменом «Финикса» по набранным очкам.

По ходу встречи с «Портлендом» 28-летний защитник превзошел достижение Уолтера Дэвиса , который набрал 15 666 очков за «Санз».

Дэвис удерживал этот показатель с момента своего последнего выхода за команду в 1988 году. Член Зала славы отыграл за «Финикс » 11 сезонов.

Дэвису потребовалось 766 матчей, чтобы набрать 15 666 очков. Букер превзошел его в 642-й встрече в составе «Санз», за которых играет с самого начала карьеры в НБА .