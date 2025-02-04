Девин Букер в 28 лет вышел на 1-е место по набранным очкам за «Финикс»
Девин Букер стал рекордсменом «Финикса» по набранным очкам.
По ходу встречи с «Портлендом» 28-летний защитник превзошел достижение Уолтера Дэвиса, который набрал 15 666 очков за «Санз».
Дэвис удерживал этот показатель с момента своего последнего выхода за команду в 1988 году. Член Зала славы отыграл за «Финикс» 11 сезонов.
Дэвису потребовалось 766 матчей, чтобы набрать 15 666 очков. Букер превзошел его в 642-й встрече в составе «Санз», за которых играет с самого начала карьеры в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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