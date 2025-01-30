Джейден Макдэниэлс ткнул пальцем в голову Девину Букеру и был удален в концовке матча с «Финиксом»

Джейден Макдэниэлс не смог закончить победный матч против «Санз» (121:113).

За двадцать секунд до конца встречи форвард «Миннесоты» вступил в перебранку с защитником «Финикса » Девином Букером и ткнул пальцем ему в голову, за что был удален. Оба игрока также получили технические замечания.

Макдэниэлс набрал 14 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

На счету Букера 28 очков, 4 подбора и 8 передач при 9 потерях.