Джейден Макдэниэлс ткнул пальцем в голову Девину Букеру и был удален в концовке матча с «Финиксом»
Джейден Макдэниэлс не смог закончить победный матч против «Санз» (121:113).
За двадцать секунд до конца встречи форвард «Миннесоты» вступил в перебранку с защитником «Финикса» Девином Букером и ткнул пальцем ему в голову, за что был удален. Оба игрока также получили технические замечания.
Макдэниэлс набрал 14 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
На счету Букера 28 очков, 4 подбора и 8 передач при 9 потерях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Hoop Central
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