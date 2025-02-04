Трэй Янг исполнил победный бросок в матче с «Пистонс»
Трэй Янг стал автором победного попадания.
Лидер «Атланты» забросил на последних секундах матча с «Детройтом» на исходе владения при счете 130:130.
В активе Янга 34 очка и 9 передач при 9 из 16 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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