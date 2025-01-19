28 очков и 11 передач Трэя Янга помогли «Атланте» во второй раз одолеть «Селтикс» в Бостоне
Трэй Янг помог «Хоукс» справиться с «Селтикс» (119:115 OT).
Разыгрывающий набрал 28 очков, 11 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота, реализовав 10 из 23 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 5 из 5 со штрафной линии.
Центровой Оньека Оконгву добавил 19 очков, 13 подборов и 4 блок-шота со скамейки запасных при 6 из 10 с игры и 2 из 3 трехочковых.
«Атланта» второй раз одолела «Бостон» на выезде. Общий счет сезонной серии – 2-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Атланты»
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