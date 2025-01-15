Рекордные для Трэя Янга в сезоне 43 очка помогли «Атланте» победить «Финикс»
Трэй Янг обновил личный рекорд результативности в сезоне.
Разыгрывающий «Атланты» набрал 43 очка и 5 передач, его команда взяла верх над «Финиксом» (122:117).
В активе Янга также 3 подбора и 3 перехвата при 13 из 31 с игры и 11 из 14 с линии.
«Санз» уступают в Атланте 11-й раз подряд, несмотря на отсутствие во вторник Де′Андре Хантера, Лэрри Нэнса-младшего и Джейлена Джонсона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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