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Рекордные для Трэя Янга в сезоне 43 очка помогли «Атланте» победить «Финикс»

Трэй Янг обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Разыгрывающий «Атланты» набрал 43 очка и 5 передач, его команда взяла верх над «Финиксом» (122:117).

В активе Янга также 3 подбора и 3 перехвата при 13 из 31 с игры и 11 из 14 с линии.

«Санз» уступают в Атланте 11-й раз подряд, несмотря на отсутствие во вторник Де′Андре Хантера, Лэрри Нэнса-младшего и Джейлена Джонсона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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