Леброн Джеймс и Донован Митчелл стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 15 недели.
Ими стали форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на Западе и защитник «Кливленда» Донован Митчелл на Востоке.
На счету Джеймса 27,5 очка, 7,3 подбора и 10 передач в среднем. «Лейкерс» закончили неделю с 3 победами и 1 поражением.
В активе Митчелла 22,8 очка и 6 передач в среднем при 53,3% точности с игры. «Кливленд» выиграл все 4 матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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