Леброн Джеймс и Донован Митчелл стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 15 недели.

Ими стали форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на Западе и защитник «Кливленда » Донован Митчелл на Востоке.

На счету Джеймса 27,5 очка, 7,3 подбора и 10 передач в среднем. «Лейкерс » закончили неделю с 3 победами и 1 поражением.

В активе Митчелла 22,8 очка и 6 передач в среднем при 53,3% точности с игры. «Кливленд» выиграл все 4 матча.