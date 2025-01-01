«Лейкерс» проиграли «Кавальерс» в первом матче Леброна Джеймса с момента его 40-летия
Леброн Джеймс провел свой первый матч в возрасте 40 лет.
«Лейкерс» уступили «Кливленду» со счетом 110:122 в первом матче Леброна Джеймса после того, как ему исполнилось 40.
Джеймс, отпраздновавший день рождения в понедельник, набрал 23 очка, став первым игроком в истории НБА, который играл в подростковом возрасте и в возрасте 40 лет. По совпадению, историческая игра состоялась против команды, которая выбрала Джеймса на драфте-2003 под 1-м номером, и за которую он провел 12 сезонов.
Лучшими в составе «Кавальерс» стали Джарретт Аллен (27 очков, 14 подборов) и Донован Митчелл (26 очков). «Кэвс» выиграли восьмой матч подряд.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз повторил личный рекорд по количеству очков в одном матче (35), а также сделал 10 передач и 9 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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