Брайан Уиндхорст о букмекерах: «Лейкерс» не стали лучше, это безумная позиция, чтобы заставить людей делать глупые ставки»

Брайан Уиндхорст раскритиковал позицию букмекеров.

Коэффициент на победу «Лейкерс» в чемпионате существенно снизился , сигнализируя об увеличении шансов команды.

«Это безумие. Состав «Лейкерс » совершенно разбалансирован на данный момент. У них нет ни одного нормального «большого». Заявлять, что команда стала лучше – это безумие. Просто подталкивает людей к глупым ставкам.

Это может измениться, если у клуба получится сделать дальнейшие шаги. Их преимущество заключается в том, что они почти ничего не отдали. У них все еще есть Остин Ривз и пик 2031 года, которые они могут использовать, чтобы организовать ротацию вокруг Луки .

А вот «Далласу » придется пожалеть, что у них почти ничего нет, чтобы усилить состав. Они не могут ориентироваться на 4-летнюю перспективу. Они должны победить прямо сейчас», – заявил эксперт ESPN.