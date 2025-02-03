Брайан Уиндхорст о букмекерах: «Лейкерс» не стали лучше, это безумная позиция, чтобы заставить людей делать глупые ставки»
Коэффициент на победу «Лейкерс» в чемпионате существенно снизился, сигнализируя об увеличении шансов команды.
«Это безумие. Состав «Лейкерс» совершенно разбалансирован на данный момент. У них нет ни одного нормального «большого». Заявлять, что команда стала лучше – это безумие. Просто подталкивает людей к глупым ставкам.
Это может измениться, если у клуба получится сделать дальнейшие шаги. Их преимущество заключается в том, что они почти ничего не отдали. У них все еще есть Остин Ривз и пик 2031 года, которые они могут использовать, чтобы организовать ротацию вокруг Луки.
А вот «Далласу» придется пожалеть, что у них почти ничего нет, чтобы усилить состав. Они не могут ориентироваться на 4-летнюю перспективу. Они должны победить прямо сейчас», – заявил эксперт ESPN.
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