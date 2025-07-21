Ассистент из штаба «Мэджик» Рэнди Грегори присоединится к сборной Германии
Рэнди Грегори поработает со сборной Германии.
Помощник Джамала Мозли будет ассистировать Алексу Мумбру на Евробаскете-2025.
В национальную команду Германии попали форварды «Орландо» Франц Вагнер и Тристан да Силва.
Мо Вагнер, который тоже мог бы принять участие в турнире, пропускает его из-за разрыва передней крестообразной связки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
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