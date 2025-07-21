Ассистент из штаба «Мэджик» Рэнди Грегори присоединится к сборной Германии

Рэнди Грегори поработает со сборной Германии.

Помощник Джамала Мозли будет ассистировать Алексу Мумбру на Евробаскете-2025.

В национальную команду Германии попали форварды «Орландо » Франц Вагнер и Тристан да Силва .

Мо Вагнер, который тоже мог бы принять участие в турнире, пропускает его из-за разрыва передней крестообразной связки.