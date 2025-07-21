Дэвид Джонс-Гарсия отказался от предложения на 2 миллиона евро в год от «Олимпиакоса»

Дэвид Джонс-Гарсия продолжит попытки пробиться в НБА.

23-летний форвард из Доминиканской республики провел 4 года в NCAA и не был выбран на драфте-2024 НБА.

Баскетболист отыграл год в лиге развития в фарм-клубе «Юты» и команде из Мехико.

Джонс-Гарсия хорошо показал себя в Летней лиге, набирая 21,6 очка (52,9% из-за дуги), 6,2 подбора и 3,8 передачи за «Сперс».

Форвард получил предложение от «Олимпиакоса», который готов был платить ему 2 миллиона евро в год, однако ответил отказом.