Оливер Попович продолжит тренировать «Зенит-2»
Оливер Попович останется в Санкт-Петербурге.
55-летний сербский специалист продолжит возглавлять фарм-команду «Зенита». В прошлом сезоне он принял состав от Антона Юдина и вывел его в полуфинал Суперлиги, заняв четвертое место по итогам турнира.
До этого Попович тренировал молодежный состав УНИКСа.
Попович отыграл 19 лет на профессиональном уровне, выступая на родине, в России и в Греции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости