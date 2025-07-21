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Оливер Попович продолжит тренировать «Зенит-2»

Оливер Попович останется в Санкт-Петербурге.

55-летний сербский специалист продолжит возглавлять фарм-команду «Зенита». В прошлом сезоне он принял состав от Антона Юдина и вывел его в полуфинал Суперлиги, заняв четвертое место по итогам турнира.

До этого Попович тренировал молодежный состав УНИКСа.

Попович отыграл 19 лет на профессиональном уровне, выступая на родине, в России и в Греции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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