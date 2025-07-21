«Мемфис» отчислил защитника Зайона Пуллина

Зайон Пуллин расстался с «Гриззлис».

24-летний защитник (193 см) провел 1-й сезон в лиге. В январе баскетболист подписал двустороннее соглашение с «Мемфисом » и дебютировал в НБА , однако не получил значимого игрового времени (3 матча, 1 минута в среднем).

Отчисление Пуллина освобождает 1 место на двустроннем контракте для команды. Другие два заняты центровым Пи Джей Холлом и защитником Джевоном Смоллом.