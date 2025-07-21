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Михаил Ведищев может перейти в «Енисей»

«Енисей» комплектует заднюю линию.

 По сообщению телеграм-канала «Перехват», в красноярскую команду может перейти защитник Михаил Ведищев (21 год, 190 см).

Игрок провел предыдущий сезон в «Локомотиве-Кубань», набирая 4,3 очка и 1,7 передачи за 9,8 минуты в среднем, реализуя 36,4% бросков из-за дуги.

Прошедший розыгрыш в составе «Енисея» начинал старший брат Михаила Захар, но сменил команду по ходу чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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