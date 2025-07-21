Михаил Ведищев может перейти в «Енисей»
«Енисей» комплектует заднюю линию.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», в красноярскую команду может перейти защитник Михаил Ведищев (21 год, 190 см).
Игрок провел предыдущий сезон в «Локомотиве-Кубань», набирая 4,3 очка и 1,7 передачи за 9,8 минуты в среднем, реализуя 36,4% бросков из-за дуги.
Прошедший розыгрыш в составе «Енисея» начинал старший брат Михаила Захар, но сменил команду по ходу чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости