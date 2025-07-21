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Тренер «Далласа» Джош Брогхамер: «Все понимают, что нам очень повезло с приобретением Райана Нембхарда»

Райан Нембхард впечатлил «Мэверикс».

Брат финалиста НБА этого сезона Эндрю Нембхарда не был выбран на драфте и подписал двустороннее соглашение с «Мэверикс».

Защитник провел 3 матча в Летней лиге, набирая 11,7 очка и 6,7 передачи в среднем, после чего клуб решил его поберечь.

«Вы сами все видели. Райану больше нечего было доказывать. Все понимают, что нам очень повезло с его приобретением.

Он может играть с мячом и без мяча. Плотно защищается.

Он умен, вынослив и неэгоистичен. Это нам и нужно от защитника. Сразу видно, что его хорошо учили и что он знает, как быть лидером. Он станет только лучше.

Мы очень воодушевлены нашим сотрудничеством», – признался тренер «Далласа» в Летней лиге Джош Брогхамер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
Райан Нембхард
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Летняя лига НБА
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