Евролига, скорее всего, выберет место проведения «Финала четырех»-2026 23 июля

Хозяева «Финала четырех» Евролиги должны определиться в среду.

Обсуждение вопроса откладывалось, чтобы дать сторонам сформировать окончательные предложения. Единственными кандидатами, после отказа Валенсии, остались Афины и Белград.

Греки считаются фаворитами на проведение решающих матчей сезона-2025/26, после того как получили максимальную поддержку своих городских и региональных властей.

Остается незначительная вероятность того, что голосование может быть отложено до сентября.

Через год «Финал четырех» пройдет в Абу-Даби, контракт с которым на три розыгрыша (2025, 2027, 2029) начал успешно реализовываться этой весной.