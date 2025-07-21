Георгиос Папаяннис пропустит Евробаскет-2025

Сборная Греции выбирает замену Георгиосу Папаяннису.

28-летний центровой сообщил, что не сможет принять участия в Евробаскете-2025, причины пропуска будут озвучены позднее. Сборная должна была в ближайшее время обозначить свой предварительный состав на турнир.

Команда ищет замену Папаяннису в передней линии. Среди кандидатов – Антониос Караяннидис (23 года, «Промитеас»), Костас Адетокумбо (27 лет, «Олимпиакос») и Вангелис Зугрис (20 лет, «Перистери»).

Папаяннис только что сменил команду, перейдя из «Монако» в «Анадолу Эфес». Центровой набирал 7,3 очка и 3,4 подбора в прошедшем розыгрыше Евролиги.