Даг Макдермотт подпишет 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто»

Даг Макдермотт продолжит играть за «Кингз».

33-летний форвард (198 см) получит однолетний минимальный контракт на 3,6 миллиона долларов.

Баскетболист был выбран 11-м на драфте-2014 и провел 11 сезонов в НБА , в первую очередь за счет трехочковых бросков, которые он реализует с точностью в 41,1% по карьере.

В прошедшем чемпионате Макдермотт отыграл 42 матча за «Сакраменто », набирая 3,5 очка за 8,1 минуты в среднем при одном точном дальнем броске за игру (43,6% точности).