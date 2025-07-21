Даг Макдермотт подпишет 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто»
Даг Макдермотт продолжит играть за «Кингз».
33-летний форвард (198 см) получит однолетний минимальный контракт на 3,6 миллиона долларов.
Баскетболист был выбран 11-м на драфте-2014 и провел 11 сезонов в НБА, в первую очередь за счет трехочковых бросков, которые он реализует с точностью в 41,1% по карьере.
В прошедшем чемпионате Макдермотт отыграл 42 матча за «Сакраменто», набирая 3,5 очка за 8,1 минуты в среднем при одном точном дальнем броске за игру (43,6% точности).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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