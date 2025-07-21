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Леброн Джеймс: «Игра меняется в сторону глубины составов и поддержания уровня активности»

Леброн Джеймс описал смену эпох в НБА.

«Я играл в разных эрах, включая время «больших трио». Теперь игра снова видоизменяется.

Команды стараются добиться глубины состава, а также обеспечить постоянную активность на площадке. Чтобы она продолжалась на одном уровне на всем протяжении матча, когда свежие игроки выходят на площадку и заражаются этой энергией», – рассудил Джеймс на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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